Zahlen von Freitag : Neuer Corona-Fall im Grünen Kreis

Merzig-Wadern Eine neue Corona-Infektion ist am Freitag im Kreis Merzig-Wadern nachgewiesen worden. Wie das Landratsamt mitteilt, lebt der Betroffene in Merzig. Vier Menschen, die zuvor erkrankt waren, gelten derweil als genesen – zwei aus Weiskirchen, je einer aus Merzig und Mettlach.

Somit sind derzeit 86 Menschen im Grünen Kreis nachweislich mit Corona infiziert. 29 Betroffene leben in Wadern, 22 in Merzig, elf in Beckingen, neun in Weiskirchen, acht in Losheim am See, vier in Perl und drei in Mettlach. Wie das Landratsamt weiter mitteilt, wurden 57 Mutationen der Delta-Variante nachgewiesen.