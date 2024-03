„Lass uns das Leben genießen und lass uns über uns selber lachen“ Ehrlich, direkt und queer: Sarah Lesch verpackt schwere Themen in leichter Musik

Lesch Ich habe lange gedacht, vielleicht gibt es einen anderen Weg, die Leute mitzunehmen. Aber irgendwo ist eine Grenze, an der ich sagen muss: ‚Stopp. Deine Ansichten sind scheiße.‘ Wir müssen anfangen, uns zu streiten, nur so kann unsere Demokratie überleben. Wir können nicht weiter schweigen und so tun, als ob wir uns vertragen, wenn es unter der Oberfläche brodelt. Was das Thema Faschismus und die rechte Tendenz in der Gesellschaft betrifft, da glaube ich, haben wir noch einen sehr weiten Weg vor uns. Wir haben zu lange gewartet, da kann ich mich einschließen. Wir müssen Wege finden, alle miteinander zu leben, und im besten Fall in einer wirklichen Gemeinschaft. Wir sind da erst am Anfang, aber ich glaube, das kann richtig schön werden.