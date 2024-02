Resümee zum Journalisten-Projekt „Es ist so wichtig zu sehen, dass wir gesehen werden“

Nicht nur am Frühstückstisch wird klar, dass aus der zusammengewürfelten Gruppe längst etwas anderes geworden ist. „Sie sind zu viel mehr als einer Gruppe geworden, sie sind jetzt eine Art Familie“, so Savil. Zusammen seien sie erst ganz am Anfang einer großen Reise, sagt Savil, die Projektwoche soll der Start „von etwas ganz Großen sein“: Die Journalisten sollen all das, was sie hier gelernt haben, mit nach Hause nehmen und vor allem als Gruppe weiter zusammenarbeiten, sich Halt geben. „Es ist unglaublich schwer, den Marathon in der Ukraine durchzuhalten“, weiß der Projektmanager, als er über die Arbeit der Berichterstatter erzählt.