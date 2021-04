Zahlen von Dienstag : Drei weitere Corona-Fälle und sieben Mutationen im Kreis Merzig-Wadern

(Symbolfoto) Foto: dpa/Matthias Bein

Merzig-Wadern Das Landratsamt hat am Dienstag jeweils eine neue Corona-Infektion in Merzig, Wadern und Losheim am See gemeldet. Als genesen gelten 28 weitere Menschen, die zuvor erkrankt waren; davon leben 14 in Losheim am See, sechs in Wadern, vier in Mettlach, zwei in Merzig sowie jeweils einer in Beckingen und Perl.

Somit sind derzeit 115 Bewohner des Grünen Kreises mit Corona infiziert. 32 Betroffene leben in Losheim am See, 31 in Wadern, je 16 in Beckingen und Merzig, elf in Perl, sieben in Mettlach sowie zwei in Weiskirchen. Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 2759 Menschen aus dem Kreis mit Corona angesteckt. 2597 dieser Menschen gelten als genesen, 47 sind an oder mit Corona verstorben.

Das Landratsamt meldet weiter sieben neue Mutationen – fünf Mal handelt es sich um die britische, zwei Mal um die südafrikanische Variante. Derzeit liegt bei 70 Infektionen eine Mutation zugrunde, in zwölf Fällen die südafrikanische und in 58 Fällen die britische Variante.