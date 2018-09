später lesen Neuer Wanderweg wird eingeweiht Drei Touren am „Tag des Wanderns“ FOTO: Thomas Reinhardt FOTO: Thomas Reinhardt Teilen

Die Stadt Merzig und die Gemeinde Beckingen bieten zum „Tag des Wanderns“ am Sonntag, 23. September, zwei Wanderungen und eine ökologische Exkursion an. An diesem Tag wird außerdem das Traumschleifchen „Fischerberg“ eingeweiht. red