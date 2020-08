Diebe in Wadern unterwegs : Unbekannte stehlen 78-Jähriger in Wadern den Geldbeutel

Symbolfoto: Foto: Friso Gentsch/dpa/dpa-Bildfunk Foto: dpa/Friso Gentsch

Wadern Bislang Unbekannte haben einer 78-jährigen Frau am Donnerstagnachmittag in einem Discounter in Wadern den Geldbeutel gestohlen. Das hat die Polizei-Inspektion Nordsaarland mitgeteilt. Die Polizei vermutet, dass die Diebe einen Moment abgepasst haben, in der die Frau nicht auf ihre Umhängetasche achtete.

Der Geldbeutel wurde abends in Wadern wieder aufgefunden, jedoch ohne Bargeld und Bankkarten. Hinweise auf die Täter kann die Geschädigte nicht geben, heißt es in der Polizeimeldung weiter..