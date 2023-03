VHS Merzig-Wadern Die VHS startet in ein neues Semester

Die Volkshochschule (VHS) Merzig-Wadern startet am Montag, 13. März, in das neue Frühlingssemester. „Die Welt scheint sich manchmal unglaublich schnell zu bewegen, und der permanente Wandel kann eine Herausforderung sein. Es ist wichtig, sich regelmäßig auch auf seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu besinnen“, betont der VHS-Vorsitzende Torsten Rehlinger im Vorfeld. „Unser neues Semesterprogramm bietet viele Möglichkeiten zur persönlichen Me Time (also Zeit für sich selbst), etwa durch Bewegung und Entspannung des Körpers oder kreative Betätigung, Meditation und gezielte Denkanstöße“, geht Rehlinger ins Detail. VHS-Geschäftsführerin Ulrike Heidenreich stellt derweil die Breite des Angebots heraus: „Insgesamt bieten wir in diesem Semester 665 verschiedene Kurse, Vorträge, Workshops und Seminare an, von denen 602 in Präsenzform und 63 online stattfinden.“ So zählen zum Angebot beispielsweise Vorträge und Kurse, die sich mit psychologischen Themen, Meditation und Entspannung auseinandersetzen. In diesen Kursen können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen, wie sie Entspannung in ihren Alltag integrieren und ihre psychische Gesundheit verbessern können, teilt die Volkshochschule mit.