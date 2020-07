Kostenpflichtiger Inhalt: Die SZ am 17. Juni 1953 : Bethingen in der Erdbeerzeit

Die SZ-Lokalausgabe für Merzig-Wadern am 17. Juni 1953 Foto: Dirk Ley/Kreisheimatarchiv Merzig.

MERZIG-WADERN Es gibt Tage, die Geschichte schrieben – sei es, weil an ihnen erstmals Menschen auf dem Mond landeten, sei es, weil Deutschland völlig unerwartet erstmals Fußballweltmeister wurde, weil der Eiserne Vorhang fiel oder sei es wegen schlimmer Naturkatastrophen oder Terrorattentaten. Doch was hat sich an diesen geschichtsträchtigen Tagen bei uns in der Region getan? Womit hat sich unsere Zeitung an diesen historischen Terminen beschäftigt? Wir haben im Archiv geblättert und nehmen Sie mit auf eine kleine Zeitungs-Reise in die Vergangenheit.