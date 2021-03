Zehn neue Corona-Fälle in Merzig-Wadern : 95 Menschen im Kreis mit dem Coronavirus infiziert

Foto: dpa/Mohammed Talatene

Merzig-Wadern Bei zehn Menschen im Grünen Kreis ist am Freitag eine Infektion mit dem Coronavirus Sars-Cov 2 registriert worden. Das teilte die Kreisverwaltung mit. Demnach gab es je zwei Fälle in der Kreisstadt Merzig, der Stadt Wadern sowie in den Gemeinden Mettlach, Perl und Losheim am See.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Margit Stark

Die Anzahl der Personen, die seit dem 20. März mit dem Coronavirus infiziert wurden, steigt laut Landsratsamt auf 2508. Derzeit sind 95 Personen im Kreis mit dem Virus infiziert; teilte das Landratsamt weiter mit. Demnach wohnen elf in der Gemeinde Beckingen, 20 in der Gemeinde Losheim am See, sieben in der Gemeinde Mettlach, 19 in der Kreisstadt Merzig, 15 in der Gemeinde Perl, 19 in der Stadt Wadern und vier in der Gemeinde Weiskirchen.