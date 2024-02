Fußball Halbe Liga kann aufsteigen, der Rest zittert

Macht der FV Eppelborn das Titelrennen in der Fußball-Saarlandliga noch einmal spannend – oder setzt sich Tabellenführer FC Hertha Wiesbach bereits am ersten Spieltag nach der Winterpause vorentscheidend ab? Dies ist nur eine von vielen spannenden Fragen vor dem Start in die restliche Rückrunde am kommenden Wochenende.