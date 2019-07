Vorjahresniveau konnte gehalten werden : Sommerwetter lockt Badegäste in Scharen

Merzig-wadern Die Freibäder im Kreis und der Stausee Losheim verzeichnen stabile Besucherzahlen und trotzen so dem Landestrend.

Von Dirk Ley

Für viele Freibäder im Saarland ist die bisherige Saison eher durchwachsen verlaufen. Insbesondere für die Bäder in den Landkreisen Saarlouis und Neunkirchen sowie im Regionalverband Saarbrücken lässt sich im Vergleich zum Vorjahr ein erheblicher Besucherrückgang feststellen. Auf den heißen Juni folgte eine Phase mit nur noch durchschnittlichen Temperaturen.

Diese ersten Juliwochen haben nicht wenigen Bädern die Bilanz verhagelt. Nicht aber denen im Landkreis Merzig-Wadern. Letztere konnten das Vorjahresniveau halten und das Naturbad Heilborn in Merzig befindet sich sogar auf dem Weg zu einem neuen Besucherrekord. Dies ergab eine Nachfrage der SZ vor Ort.

Bereits im Vorjahr strömten 20 725 Gäste in das Naturbad Heilborn und sorgten für eine neue Rekordmarke. In der laufenden Saison konnte die Badleitung bislang rund 14 000 Gäste begrüßen. Thomas Klein, Geschäftsführer der Merziger Bäder GmbH, zeigt sich dementsprechend zufrieden: „Auf Basis der aktuellen Gesamtzahl gehen wir davon aus, dass wir in diesem Jahr den letztjährigen Besucherrekord im Naturbad wieder knacken werden.“ Martin Siemon, Meister für Bäderbetriebe, bestätigt: „Die Besucherzahlen liegen zurzeit auf einem neuen Rekordhoch.“ Siemon berichtet außerdem über die „Anschaffung eines neuen Beckensaugers zur Verbesserung der Wasserqualität“. Im Naturbad Heilborn hatte die Freibadsaison am 18. Mai begonnen.

Das Freibad in Mettlach hatte ebenfalls am 18. Mai seine Türen geöffnet. Auch hier wurden Investitionen getätigt, um den Badespaß für die Gäste zu erhöhen. Bürgermeister Daniel Kiefer erklärt, dass „eine Tischtennisplatte angeschafft“ wurde und sich die Besucher schon bald auf kostenloses W-Lan freuen dürfen. Das Publikum nimmt diese Angebote auch an, wie die Zahlen für die aktuelle Freibadsaison belegen. Bis zum 22. Juli kamen 26 249 Gäste in das Freibad Mettlach. Im letztjährigen Vergleichszeitraum konnte mit 27 695 Besuchern ein ähnlicher Wert erreicht werden. Kiefer ist daher auch zufrieden: „Das Niveau der vergangenen Jahre wurde gehalten.“ Er fügt noch hinzu, dass der Verein Herzensengel „dem Freibad zu Beginn der Saison einen Defibrilator gespendet“ hat.

Für das Natur- und Waldfreibad Weiskirchen kann Ronja Tuch, Fachangestellte für Bäderbetriebe, ebenfalls vermelden, dass die Besucherzahlen im Vergleich zum Jahr 2018 „ungefähr gleich bleiben“. Dabei war der Juni der besucher­stärkste Zeitraum. Das chlorfreie Wasser ist in den Augen Tuchs ein Pluspunkt für Weiskirchen: „An heißen Tagen kommen umso mehr Leute hierhin.“ Die größte Veränderung waren die neuen Bistro-Besitzer, die von Tuch gelobt werden.

Auch beim Freibad Wadern gibt es keinen Grund zur Beschwerde. Für den Schwimmmeister-Gehilfen Stefan Jost ist „alles im grünen Bereich“. Jost freut sich über 6500 Besucher seit dem 3. Juni: „Für unser kleines Bad ist das schon in Ordnung.“ In seinen Augen ist es eine „völlig normale Freibadsaison“.

Melanie Jakobs, bei der Gemeinde Losheim am See Ansprechpartnerin für Tourismus und Veranstaltungen, hat hinsichtlich des Strandbads am Losheimer Stausee „einen starken Andrang bei hohen Temperaturen“ ausgemacht. Mit einem Piratenschiff verfügt das Strandbad seit dieser Freibadsaison über eine zusätzliche Attraktion. Aber auch die Liegewiesen und der Wasserspielplatz sind bei den Besuchern sehr beliebt. So kann Jacobs „ähnliche Besucherzahlen“ wie im Vorjahr vermelden und sich über „viel Betrieb“ freuen.