Flüchtlingsunterkünfte : Landkreis bereitet weitere dezentrale Sammelunterkünfte vor

Merzig-Wadern Die Anzahl der Kriegs-Flüchtlinge aus der Ukraine steigt weiter an. Der zur Verfügung stehende Wohnraum reicht nicht mehr lange aus. Daher organisiert der Landkreis Merzig-Wadern derzeit nach seinen Worten mit den Kommunen dezentrale Sammelunterkünfte.

In jeder Kommune soll laut einer Mitteilung aus dem Landratsamt in den nächsten Wochen eine Sammelunterkunft mit 40 bis 60 Plätzen entstehen, in der die Flüchtlinge zumindest vorübergehend aufgenommen werden, wenn die Unterbringung in Wohnungen nicht mehr möglich ist. Bei der Auswahl der Kommune werde laut Pressemitteilung die so genannte Zuteilungsquote herangezogen, die sich aus der Einwohnerzahl und den bereits aufgenommenen Flüchtlingen ergibt.