Reserven gehen zur Neige Rotes Kreuz macht auf Blut-Engpass aufmerksam

Der DRK-Blutspendedienst West bietet täglich bis zu 50 Blutspendetermine an. Nächste Termine im Landkreis sind in den kommenden anderthalb Monaten am Mittwoch, 14. August, 16.30 bis 20 Uhr, in der Deutschherren-Halle in Beckingen, am 19. August, 16.30 bis 20.30 Uhr, in der Turnhalle Orscholz, am 22. August, 16 bis 20 Uhr, im Bürgerhaus Ballern, am 3. September, 15 bis 19.30 Uhr, in der Stadthalle Merzig, 12. September, 10 bis 13.30 Uhr, im Rathaus Merzig, 17. September, 16.30 bis 20 Uhr, in der Eisenbahnhalle Losheim, am 20. September, 16 bis 20 Uhr, im Bürgerhaus Menningen und am 27. September im Blutspendebus des DRK am Globus Baumarkt in Losheim.