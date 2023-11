Perl Perl stemmt Lauf-Event mit 900 Teilnehmern

Die deutschen Meisterschaften im Crosslauf haben am Samstag in der Gemeinde Perl stattgefunden. Auf den Wiesenflächen hinter dem Schengen-Lyzeum war die Laufstrecke angelegt, die bei Besuchern und Teilnehmern gleichermaßen gut ankam. Rund 900 Läuferinnen und Läufer wurden von über 250 Vereinen gemeldet. Vom hohen Norden bis in den Süden waren alle deutsche Regionen vertreten. Die äußeren Bedingungen haben den Teilnehmern alles abverlangt. Temperaturen knapp über null Grad und matschiger Boden forderten ihren Tribut.