Fußball-Verbandsliga Das Duell der besten Kreis-Teams der Liga

Beide Teams stehen im oberen Drittel der Tabelle, doch beide Mannschaften haben in den vergangenen Wochen völlig unterschiedliche Ergebnisse erzielt: Während Gastgeber Losheim einen Raketenstart hingelegt hat, zwischenzeitlich auf Platz drei stand und nach acht Spieltagen 19 Punkte gesammelt hatte, kamen in den letzten sechs Partien nur noch vier Zähler dazu. Damit liegt der SV Losheim auf Platz sechs. „Wir haben einen kleinen Kader. Deshalb fallen Spieler, die länger fehlen, schwer ins Gewicht. In den vergangenen Wochen kamen Verletzungen, Urlaube und Erkrankungen zusammen, so dass es sehr eng war. So sind die Ergebnisse teilweise zu erklären“, sagt Trainer Sven Schwindling