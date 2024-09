Wadern Diese Aktion soll Brücken zwischen Jung und Alt bauen

Am Weltkindertag präsentierte der Wirtschaftsverband Wadern-Weiskirchen (WVW) seine neue Aktion Heimatwurzeln. „Mit dieser Aktion wollten wir unsere Seniorinnen und Senioren, die schon viele Jahrzehnte hier in unserer Hochwaldstadt verwurzelt sind, mit den unzähligen jungen Pflänzchen, den Kindern eben, in Verbindung bringen und damit Brücken zwischen Jung und Alt bauen“, erklärt Ronnie Wilhelm, Vorsitzender des WVW. Ähnliche Aktionen hat der Verband in den vergangenen Jahren zu Ostern und zur Adventszeit gestartet, weil die Corona-Pandemie keine Kontakte zuließ. „Diese Aktionen mit dem Ostermobil waren von großer Resonanz und viel Erfolg gekrönt und fanden viel Interesse in den Kindergärten und in den Seniorenheimen. Daher wollten wir mal die Aktion Heimatwurzeln, weil sie eben vieles widerspiegelt, was wir bezwecken möchten, als Ersatz für die an diesen Ostern ausgefallene Aktion nachschieben, um nochmals allen Beteiligten mit einer neuen Aktion eine große Freude zu bereiten“, ergänzt Wilhelm.