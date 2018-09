„Album“ wäre allerdings eine glatte Untertreibung: Vier CDs mit Live-Mitschnitten der vergangenen zehn Jahre – mit Spezialversionen und Remixes. Diese stellt Michael Fitz am Samstag, 29. September, 20 Uhr, in der Synagoge in Wawern vor.

Karten gibt’s für 24,61 Euro unter www.tickets.station-k.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.