Nachwuchsehrung : Der Grundstein des späteren Erfolges

Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich bei der Vergabe der letzten Preise des Abends an die Fußballerinnen der WK 4 Mädchen des Peter-Wust-Gymnasiums in Merzig. Foto: Landkreis Merzig-Wadern/Kevin Höhn

Merzig Im Landratsamt Merzig-Wadern wurde bereits zum 20. Mal der Nachwuchs in drei unterschiedlichen Kategorien geehrt.

Rund 160 Gäste folgten der Einladung von Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich – Schülerinnen und Schüler ebenso wie Eltern, Lehrer, Schulvertreter und Vertreter der Städte und Gemeinden. In ihrem Grußwort wies die Landrätin darauf hin, wie wichtig die Förderung von Kindern und Jugendlichen im Landkreis Merzig-Wadern ist: „Es ist unser Hauptanliegen, die Schulen im Landkreis zu unterstützen. Nur so ist es möglich, den Schülerinnen und Schülern die bestmögliche Ausbildung zu bieten und den Grundstein für die tollen Erfolge zu legen, die heute Abend gefeiert werden“, sagte Daniela Schlegel-Friedrich. „Gleichzeitig ist der Landkreis auch bemüht, diese Erfolge nach außen zu tragen. So hoffen wir, noch mehr Kinder zu motivieren, ihr Bestes zu geben. Gleichzeitig dürfen wir aber auch nicht die Lehrkörper, Trainer, Eltern und Förderer vergessen – auch sie haben Anteil an den tollen Leistungen der Kinder. Ihnen gilt mein besonderer Dank.“