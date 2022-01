Daten vom Arbeitsmarkt : Arbeitslosigkeit sinkt ein kleines Stückchen im Kreis Merzig-Wadern

Info

In der Geschäftsstelle Merzig mit der Kreisstadt Merzig, Mettlach, Perl und Beckingen waren 1348 Arbeitslose gemeldet, das sind 251 weniger als im Vorjahr; Arbeitslosenquote beträgt 3,9 Prozent.

In der Geschäftsstelle Wadern mit Stadt Wadern, Losheim am See und Weiskirchen waren es 895 Arbeitslose (minus 123 zum Vorjahr), und die Arbeitslosenquote lag bei 4,3 Prozent.

Die Arbeitslosenquote von 4,1 Prozent im Grünen Kreis sind landesweit der zweitbeste Wert nach dem Landkreis St. Wendel mit 3,3 Prozent. Die weiteren Quoten sind: Saarpfalz-Kreis 4,3, Landkreis Saarlouis 5,3 und Landkreis Neunkirchen mit 6,5 Prozent. Die höchste Arbeitslosenquote im Land hat der Regionalverband Saarbrücken, wo die Quote bei 8,6 Prozent liegt.