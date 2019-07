Wort zum Alltag : Bei Synode geht es um Umdenken und Neubeginn

bei Rückfragen bin ich unter derHandynummer 017620758745erreichbar Mit feundlichen Grüßen Christina Schmitt

Bei diesen Gedanken fällt mir Madeleine Delbrel ein, eine charismatische Frau des 20 Jahrhunderts, die ihren Glauben lebte. Eine Querdenkerin würde man heute sagen, die von 1904 bis 1964 in Frankreich lebte. Ihr wurde der Glaube nicht in die Wiege gelegt. Sie wuchs in Mussidan in Frankreich auf. Durch eine Lebenskrise, verbunden mit einem intensiven Suchprozess, fand sie zum Christentum. Diese Bekehrung, die sich tief in ihr eingrub, ließ sie das Wort Gottes im Evangelium überdenken und umsetzen. Wer jetzt meint, Madeleine lebte hinter Klostermauern, der irrt! Sie fand ihren Bestimmungsort in Ivry im Arbeitermilieu und ließ sich als Sozialarbeiterin ausbilden. Dort lebte sie mit den überwiegend kommunistisch geprägten Arbeitern zusammen und kümmerte sich um sie, ähnlich wie es die Kommunisten taten. Sie nahm ihre Sorgen und Probleme wahr und setzte sich für sie ein. Im Gegensatz zu den Kommunisten tat Madeleine dies aus tiefer christlicher Überzeugung, was sie Nächstenliebe nannte. Madeleines großes Vorbild war Jesus: „ Jesus der jeden Menschen ansieht und wahrnimmt“.