Das Erbsenrad in Wadrill läuft wieder In Wadrilltal rollt wieder das Erbsenrad

Kaum sind die tollen Tage mit dem Heringsessen zum Abschluss an Aschermittwoch vorbei, steht schon der nächste Höhepunkt im Hochwaldort Wadrilltal an. Am ersten Fastensonntag, 18. Februar, wird dann wieder älteste Vergangenheit im über 1000-jährigen Hochwaldort lebendig. Die Heimat- und Naturfreunde lassen einen uralten Brauch, dessen Ursprung bis in die Keltenzeit zurückreicht, aufleben: den Lauf des Erbsenrades.