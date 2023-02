„Eine Ära geht zu Ende“ : „Cube“-Club in Merzig schließt – neue Pläne an selber Stelle

„Cube“-Club in Merzig schließt – neue Pläne an selber Stelle

Der „Cube“-Club in Merzig schließt (Symbolbild). Foto: dpa/Sophia Kembowski

Überraschendes Aus für den „Cube“-Club in Merzig: Die Diskothek hat ihre Schließung verkündet. Doch es gibt schon Pläne, was dort folgen soll.

Der „Cube“-Club in Merzig schließt schon in Kürze. Das haben die Betreiber der Diskothek auf Instagram bekannt gegeben. „Eine Ära geht zu Ende! Der Cube-Club schließt seine Tore! Viele Jahre voller toller Partys gehen zu Ende!“, heißt es in dem betreffenden Instagram-Post.