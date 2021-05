Corona-Zahlen vom Wochenende : Inzidenzwert sinkt am Sonntag auf unter 20

Foto: Hendrik Schmidt/dpa Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Merzig-Wadern Der Landkreis hat drei neue Corona-Fälle am Wochenende im Grünen Kreis registriert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Merzig-Wadern hat den Wert 20 unterschritten. Wie der Landkreis am Sonntag bekannt gab, rutschte die vom Robert-Koch-Institut (RKI) berechnete Inzidenz am Sonntag auf 19,4. Am Samstag hatte das RKI für den Grünen Kreis eine Inzidenz von 23,2 errechnet.

Insgesamt wurden am Wochenende drei neue Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 registriert, und zwar zwei Fälle am Samstag (in der Stadt Wadern und in der Gemeinde Beckingen) und einer am Sonntag (wiederum in der Gemeinde Beckingen).

Zugleich registrierten die Gesundheitsbehörden am Wochenende 18 bislang infizierte Personen, die als genesen gelten (13 am Samstag, fünf am Sonntag). Die Genesenen stammen aus der Stadt Wadern (sieben Personen), der Stadt Merzig (vier Personen), der Gemeinde Losheim am See (vier Personen), der Gemeinde Mettlach (zwei Personen) und der Gemeinde Weiskirchen (eine Person).