Corona-Zahlen von Samstag und Sonntag : Sechs weitere Corona-Infektionen

Merzig-Wadern Am Wochenende wurden im Grünen Kreis sechs neue Corona-Infektionen verzeichnet. Der Inzidenzwert von Sonntag liegt bei 34,9.

Am Wochenende vermeldet der Landkreis sechs neue Corona-Infektionen. Diese wurden allesamt am Samstag registriert; zwei in Merzig und je einer in Beckingen, Mettlach, Perl und Weiskirchen. Somit sind aktuell 52 aktive Corona-Infektionen im Kreis nachgewiesen. Das Landratsamt informiert außerdem, dass eine weitere Mutation mit der Delta-Variante registriert wurde.