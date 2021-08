Corona-Zahlen von Montag : Sechs neue Corona-Fälle im Kreis nachgewiesen

Merzig-Wadern Sechs neue Corona-Infektionen wurden im Grünen Kreis am Montag registriert. Der Inzidenzwert liegt bei 53,2.

Sechs neue Corona-Infektionen wurden am Montag im Grünen Kreis gemeldet. Zwei der Betroffenen leben in Weiskirchen und je einer in Merzig, Beckingen, Mettlach und Perl, teilt das Landratsamt mit. Somit sind derzeit 104 Infektionen im Kreis nachgewiesen. 34 betroffene Menschen leben in Merzig, 21 in Weiskirchen, 15 in Losheim am See, 14 in Mettlach, zehn in Beckingen, neun in Perl und einer in Wadern.