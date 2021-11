Corona-Zahlen von Montag in Merzig-Wadern : Ein weiterer Todesfall und 37 Neuinfektionen in Merzig-Wadern

Merzig-Wadern In Losheim am See ist ein 88-jähriger Mann an oder mit Corona gestorben. Das Landratsamt meldet 37 neue Fälle im Kreis. Die Inzidenz liegt bei 447,5.

Ein 88-jähriger Mann aus Losheim am See ist an oder mit Corona gestorben. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 steigt im Kreis auf 73, teilt der Landkreis mit. Zudem wurden am Montag 37 neue Corona-Infektionen registriert; zehn in Merzig, je sechs in Mettlach, Losheim am See und Perl, vier in Wadern, drei in Weiskirchen und zwei in Beckingen. Somit sind aktiv 745 Corona-Fälle im Grünen Kreis nachgewiesen. Von den Betroffenen leben 318 in Merzig, 116 in Beckingen, 96 in Losheim am See, 89 in Wadern, 68 in Mettlach, 30 in Perl und 28 in Weiskirchen.