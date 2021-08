Corona-Zahlen von Montag : Zwei neue Corona-Fälle und eine Inzidenz knapp unter 50

Merzig-Wadern Zwei neue Corona-Infektionen wurden im Grünen Kreis am Montag registriert. Der Inzidenzwert steigt auf 49,4.

Am Montag sind zwei neue Corona-Infektionen im Landkreis registriert worden; einer in der Kreisstadt Merzig und einer in der Gemeinde Beckingen. Aktuell sind 82 Menschen aus dem Grünen Kreis nachweislich an dem Coronavirus erkrankt. Davon leben 28 Personen in der Kreisstadt Merzig, 21 in der Gemeinde Weiskirchen, elf in der Gemeinde Beckingen, neun in der Gemeinde Mettlach, acht in der Gemeinde Losheim am See und fünf in der Gemeinde Perl.