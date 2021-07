Corona-Zahlen von Montag : Ein neuer Corona-Fall in Merzig-Wadern

Merzig-Wadern Ein neuer Fall und eine leicht ansteigende Inzidenz sind am Montag im Grünen Kreis bezüglich Corona vermerkt worden.

Im Grünen Kreis gab es am Montag einen neuen Corona-Fall, teilt das Landratsamt mit. Demnach sind derzeit 24 Menschen durch den Coronavirus erkrankt. 14 der betroffenen Menschen wohnen in der Kreisstadt Merzig, vier in der Gemeinde Perl, drei in der Gemeinde Losheim am See, zwei in der Gemeinde Mettlach und einer in der Gemeinde Beckingen.