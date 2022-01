Zahlen von Montag im Kreis Merzig-Wadern : 37 neue Corona-Fälle im Kreis, Inzidenz liegt bei 316

Foto: dpa/Oliver Berg

Merzig-Wadern Bei zehn Infektionen wurde die ansteckende Omikron-Variante nachgewiesen.

Das Merziger Gesundheitsamt hat am Montag 37 neue Corona-Fälle gemeldet. Jeweils neun Betroffene leben in Losheim am See und Perl, sieben in Merzig, fünf in Wadern, drei in Mettlach und vier in Weiskirchen.

Zudem galten 17 Menschen im Kreis gegenüber am Vortag wieder als genesen. Fünf Betroffene leben in Perl, jeweils vier in Wadern und Mettlach, zwei in Losheim am See und je einer in Merzig und Beckingen. Das Landratsamt teilte mit, dass zehn weitere Mutationen mit der hochansteckenden Omikron-Variante nachgewiesen wurden. Saarlandweit gibt es laut RKI bislang 898 Nachweise dieser Variante.

Somit stieg die Zahl der bisher bestätigten Infektionen im Grünen Kreis. Seit Beginn der Pandemie im März verzeichnete das Gesundheitsamt 7119. Als genesen galten am Montag 6496 Menschen.