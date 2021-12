Corona-Zahlen von Mittwoch in Merzig-Wadern : Ein neuer Todesfall mit Corona im Grünen Kreis

Merzig-Wadern Der Landkreis meldet 60 Neuinfektionen und einen weiteren Todesfall, der in Zusammenhang mit dem Coronavirus steht. Der Inzidenzwert liegt bei 361,5.

Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Mittwoch einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Corona gemeldet. Dabei handelt es sich um eine 71-jährige Frau aus Beckingen. Zudem wurden 60 neue Corona-Fälle registriert; 14 Fälle in Merzig, acht in Wadern, sechs in Mettlach, zwölf in Beckingen, sieben in Perl, drei in Weiskirchen und zehn in Losheim. 57 Personen gelten als genesen. Laut RKI lag am Mittwoch die Inzidenz bei 361,5 (Dienstag: 356,6).