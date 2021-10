Corona-Zahlen von Mittwoch : 13 Corona-Fälle am Mittwoch gemeldet

Merzig-Wadern Der Landkreis meldet 13 neue Corona-Infektionen im Kreis. Der Inzidenzwert liegt bei 45,4.

Am Mittwoch wurden im Grünen Kreis 13 neue Corona-Infektionen gemeldet; vier in Wadern, drei in Merzig, je zwei in Beckingen und Weiskirchen und je einer in Mettlach und Losheim, teilt das Landratsamt mit. Somit sind nachweislich 91 Menschen mit Covid-19 infiziert; 28 in Wadern, 24 in Merzig, je elf in Beckingen und Weiskirchen, acht in Losheim, fünf in Perl und vier in Mettlach. Es wurde 55 Mal die Deltamutation nachgewiesen.