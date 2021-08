Corona-Zahlen von Mittwoch : Landkreis registriert fünf neue Corona-Infektionen

Merzig-Wadern Es sind fünf neue Corona-Infektionen im Kreis Merzig-Wadern am Mittwoch registriert worden. Der Inzidenzwert steigt auf 43,6.

Fünf neue Corona-Infektionen sind am Mittwoch im Grünen Kreis registriert worden. Je zwei der Betroffenen leben in der Kreisstadt Merzig und Weiskirchen und einer in der Gemeinde Beckingen, teilt das Landratsamt mit. Insgesamt sind im Kreis 76 Menschen nachweislich an dem Coronavirus erkrankt; 27 der Betroffenen leben in Merzig, 17 in Weiskirchen, zehn in Mettlach, acht in Perl und je sieben in Beckingen und Losheim. Derzeit sind 42 Virusmutationen nachgewiesen; viermal die Alpha-, einmal die Beta- und 37 Mal die Deltavariante.