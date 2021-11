Corona-Zahlen von Mittwoch aus Merzig-Wadern : Inzidenzwert steigt auf 225,2 bei 49 neuen Corona-Fällen

Merzig-Wadern Im Kreis wurden am Mittwoch 49 neue Corona-Fälle gemeldet. Der Inzidenzwert steigt auf 225,2.

Im Grünen Kreis wurden am Mittwoch 49 neue Corona-Infektionen registriert; 19 in Merzig, acht in Wadern, sieben in Beckingen, sechs in Losheim am See, vier in Mettlach, drei in Weiskirchen und zwei in Perl, teilt das Landratsamt mit. Somit sind nachweislich 375 Menschen mit Covid-19 infiziert. Unter den aktiven Fällen wurde 111 Mal die Delta-Mutation festgestellt.