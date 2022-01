Corona-Zahlen von Freitag im Kreis Merzig-Wadern : Ein weiterer Toter und 89 neue Fälle

Merzig-Wadern Die Zahl der Neuinfektionen stieg am Freitag im Landkreis Merzig-Wadern. Auch einen weiteren Toten verzeichnete das Merziger Gesundheitsamt.

In Merzig ist ein 88-Jähriger, der an Corona erkrankt war, gestorben. Es ist der 85. Todesfall in Zusammenhang mit dem Virus, wie der Kreis mitteilte. Zudem wurden 89 neue Corona-Fälle registriert. Die Zahl der bisher bestätigten Infektionen stieg auf 7438, als genesen galten am Freitag 6655 Menschen. Derzeit infiziert sind 698. Es wurden elf weitere Mutationen der Omikron-Variante nachgewiesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI lag bei 381,7.