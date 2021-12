Corona-Zahlen von Freitag in Merzig-Wadern : Landkreis meldet am Freitag 70 neue Corona-Fälle

Merzig-Wadern Am Freitag wurden 70 Neuinfektionen im Landkreis gemeldet. Der Inzidenzwert liegt bei 389,5.

Der Landkreis meldet am Freitag 70 weitere Corona-Infektionen. 23 der Betroffenen leben in Merzig, 14 in Wadern, 12 in Beckingen, elf in Losheim am See, fünf in Weiskirchen, drei in Mettlach und zwei in Perl. Somit sind nachweislich 775 aktiv mit Covid-19 im Kreis infiziert; 308 in Merzig, 135 in Beckingen, 100 in Wadern, 97 in Losheim am See, 58 in Mettlach, 44 in Weiskirchen und 33 in Perl.