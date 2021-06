Corona-Zahlen von Freitag : Drei Corona-Fälle im Grünen Kreis

Merzig-Wadern Im Landkreis Merzig-Wadern gibt es drei neue Corona-Infektionen.

Das Landratsamt hat am Freitag drei weitere Corona-Infektionen gemeldet – zwei in Losheim am See und eine in Merzig. Da sich die Zahl der Genesenen nicht verändert hat, sind somit derzeit 16 Menschen im Grünen Kreis erkrankt: Je sechs leben in Losheim am See und Merzig, zwei in Beckingen, je einer in Mettlach und Perl. Es wurden dabei 14 Mutationen nachgewiesen, zweimal die indische und zwölfmal die britische Variante. Seit Beginn der Pandemie haben sich nachweislich 3397 Menschen im Kreis mit Corona infiziert. 3321 gelten als genesen, 60 sind an oder mit Corona verstorben. Der Inzidenz-Wert laut Robert-Koch-Institut lag am Freitag bei 6,8 (Donnerstag: 7,7).