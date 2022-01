Zahlen von Donnerstag : Kreis Merzig-Wadern meldet 65 neue Corona-Fälle

Merzig-Wadern Erneut sind die Corona-Zahlen im Grünen Kreis angestiegen. Die meisten Neuinfektionen gibt es in Merzig, die wenigsten in Beckingen.

Das Merziger Gesundheitsamt hat am Donnerstag 65 neue Corona-Fälle gemeldet: 18 Betroffene leben in Merzig, 15 in Perl, zehn in Wadern, neun in Mettlach, sechs in Losheim am See, vier in Weiskirchen und drei in Beckingen.