Corona-Zahlen von Donnerstag : Zwölf Corona-Infektionen am Donnerstag registriert

Merzig-Wadern Zwölf neue Corona-Fällle im Kreis gemeldet. Der Inzidenzwert liegt bei 45,5.

Am Donnerstag sind zwölf neue Corona-Infektionen im Grünen Kreis registriert worden. Fünf der Betroffenen leben in der Gemeinde Losheim am See, je zwei in der Kreisstadt Merzig und der Gemeinde Mettlach und je einer in der Gemeinde Perl, Weiskirchen und Beckingen, teilt das Landratsamt mit.

Somit steigt die Anzahl der aktuell nachgewiesenen Corona-Fälle im Kreis auf 87. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: 28 Betroffene leben in Merzig, 20 in Weiskirchen, zwölf in Losheim am See, je zehn in Beckingen und Mettlach und sieben in Perl.