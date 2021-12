Corona-Zahlen von Donnerstag in Merzig-Wadern : 65 Corona-Fälle im Kreis am Donnerstag gemeldet

Merzig-Wadern Das Landratsamt meldet 65 Neuinfektionen im Grünen Kreis. Der Inzidenzwert liegt bei 397,2.

Am Donnerstag meldet das Landratsamt 65 weitere Corona-Infektionen im Kreis; 21 in Merzig, 17 in Beckingen, acht in Weiskirchen, sechs in Wadern, je fünf in Losheim am See und Perl und drei in Mettlach. Somit sind nachweislich insgesamt 779 Menschen in Merzig-Wadern mit Covid-19 infiziert. Davon leben 318 in Merzig, 133 in Beckingen, 96 in Losheim am See, 94 in Wadern, 61 in Mettlach, 40 in Weiskirchen und 37 in Perl.