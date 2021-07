Corona-Zahlen von Dienstag : Acht neue Corona-Infektionen

Merzig-Wadern Mit acht neuen Corona-Infektionen steigt der Inzidenzwert im Grünen Kreis am Dienstag auf 17,4.

Im Landkreis Merzig-Wadern wurden am Dienstag acht neue Fälle einer Corona-Infektion registriert, teil das

Landratsamt mit. Insgesamt sind somit nachweislich 36 Menschen aus dem Kreis akut mit Corona infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: zwölf infizierte Personen leben in Merzig, elf in Mettlach, sechs in Perl, fünf in Losheim am See und zwei in Beckingen. Es sind 21 Mutationen nachgewiesen; sechsmal die Alpha-, einmal die Beta-, zehnmal die Gamma- und viermal die Delta-Variante.