Corona-Zahlen von Dienstag : Drei weitere Corona-Fälle im Landkreis Merzig-Wadern

Merzig-Wadern Insgesamt drei neue Corona-Infektionen sind in Merzig-Wadern registriert worden. Diese heben den Inzidenzwert auf 6,8 an.

Das Landratsamt hat am Dienstag drei neue Corona-Infektionen im Grünen Kreis registriert. Zwei Betroffene leben in Losheim am See, einer in Beckingen. Als genesen gelten drei weitere Menschen, zwei aus Perl und einer aus Losheim am See. Neue Mutationen sind keine nachgewiesen worden, wie es weiter heißt.

Somit sind derzeit 14 Menschen im Grünen Kreis an Corona erkrankt. Sechs Betroffene leben in Merzig, vier in Losheim am See, zwei in Beckingen sowie je einer in Mettlach und Perl. In neun Fällen wurde nach Angaben des Landratsamtes eine Mutation nachgewiesen, wobei es sich in acht Fällen um die britische Variante handelt und in einem um die indische.