Corona-Zahlen vom Wochenende aus Merzig-Wadern : Über 200 Menschen im Kreis mit Coronavirus infiziert

Merzig-Wadern Am Wochenende wurden im Grünen Kreis 50 neue Corona-Fälle registriert. Der Inzidenzwert steigt auf 155,6 und ist somit der höchste im Saarland.

Am Wochenende wurden im Grünen Kreis insgesamt 50 neue Corona-Fälle registriert; 37 am Samstag und 13 am Sonntag, teilt der Landkreis mit. 14 der Betroffenen leben in Losheim am See, elf in Merzig, sieben in Mettlach, sechs in Perl und je vier in Wadern, Beckingen und Weiskirchen. Somit sind derzeit 201 aktive Infektionen mit Covid-19 im Kreis nachgewiesen; 49 in Merzig, 38 in Mettlach, 37 in Losheim am See, je 20 in Beckingen und Weiskirchen und 16 in Perl. Unter den Infektionen wurde am Sonntag 90 Mal die Delta-Mutation vorgefunden.