Corona-Zahlen vom Wochenende : Elf Corona-Fälle am Wochenende

Merzig-Wadern Der Landkreis Merzig-Wadern meldet am Wochenende elf neue Corona-Infektionen. Der Inzidenzwert liegt am Sonntag bei 44,5.

Am Wochenende wurden insgesamt elf weitere Corona-Infektionen im Grünen Kreis gemeldet. Sieben der Betroffenen leben in Wadern, zwei in Beckingen und je einer in Perl und Losheim am See, teilt das Landratsamt mit. Somit steigt die Zahl der derzeit nachgewiesenen Covid-19-Fälle auf 83; 24 betroffene Menschen leben in Merzig, 20 in Wadern, je elf in Losheim am See und Weiskirchen, acht in Beckingen, fünf in Mettlach und vier in Perl. Unter den Infektionen wurden 51 Mal die Delta-Mutation nachgewiesen.