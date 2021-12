Zahlen von Donnerstag : 30 weitere Corona-Fälle im Kreis Merzig-Wadern, Inzidenz sinkt auf 276,4

Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Merzig-Wadern Am Donnerstag galten 96 Menschen als genesen.

Am Donnerstag hat der Landkreis Merzig-Wadern 30 neue Corona-Fälle verzeichnet: 14 Betroffene leben in der Kreisstadt Merzig, jeweils fünf in den Gemeinden Beckingen und Losheim am See sowie je drei in der Stadt Wadern und der Gemeinde Mettlach. Die Gemeinden Perl und Weiskirchen meldeten keine weiteren Fälle.

Die Zahl der Genesenen stieg am Donnerstag um 96: In Merzig gelten demnach 26 Menschen als genesen, in Wadern 25, in Beckingen 20, in Losheim am See 15, jeweils vier in Mettlach und Weiskirchen sowie zwei in Perl.

Die Zahl der bisher bestätigten Corona-Fälle im Landkreis Merzig-Wadern stieg laut Mitteilung des Landratsamtes auf 6454. Als genesen gelten 5810 Menschen, an oder mit Corona gestorben sind bislang 81.