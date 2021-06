Corona-Zahlen vom Wochenende : Zwei weitere Corona-Infektionen im Grünen Kreis

Merzig-Wadern Die 7-Tage-Inzidenz ist über das Wochenende im Kreis Merzig-Wadern laut RKI auf 5,8 gestiegen.

Ein Betroffener lebt in der Kreisstadt Merzig, einer in der Gemeinde Losheim am See. Seit Samstag gelten zwei Personen als geheilt: Eine Person in der Stadt Wadern und eine in der Gemeinde Beckingen. Zwei weitere Mutationen der britischen Variante sind laut Kreisverwaltung nachgewiesen geworden. Damit seien zwei Corona-Mutationen bekannt: zweimal die südafrikanische, neunmal die britische Variante und ein Mal die indische Variante. Der 7-Tage-Inzidenz liegt nach Berechnungen des Kreises bei 5,79. Das RKI-Dashboard weist eine 7-Tage-Inzidenz von 3,9 auf.