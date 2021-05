Corona-Zahlen in Merzig-Wadern : 18 neue Fälle von Corona und ein weiterer Todesfall

Merzig-Wadern Die 7-Tage-Inzidenz liegt am Mittwoch bei 100,7. Im Grünen Kreis gibt es 18 neue Corona-Infektionen.

Wie das Landratsamt weiter mitteilt, sind am Mittwoch 18 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Sieben Betroffene leben in Losheim am See, jeweils vier in Wadern und Perl sowie jeweils einer in Merzig, Mettlach und Beckingen. Als genesen gelten derweil 26 weitere Menschen – neun aus Mettlach, sieben aus Merzig, sechs aus Wadern, drei aus Losheim am See und einer aus Perl.