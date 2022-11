Coronazahlen im Grünen Kreis : 50 Menschen stecken sich im Kreis neu mit Corona an

Auch im Landkreis Merzig-Wadern sind neue Coronainfektionen festgestellt worden (Symbolfoto). Foto: dpa/Oliver Berg

Kreis Merzig-Wadern Im Grünen Kreis haben sich 50 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Dies geht aus der Meldung der Kreisverwaltung Merzig-Wadern vom Montag hervor. Die seit Freitag gemeldeten, neu hinzugekommenen Infektionen verteilen sich mit 18 Fällen auf die Kreisstadt Merzig, zehn in Wadern, zwei in Mettlach, sieben in Beckingen, drei in Perl, vier in Weiskirchen sowie sechs in Losheim am See.