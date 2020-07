Daten von Montag : Corona-Zahlen im Grünen Kreis bleiben gleich

Merzig-Wadern Im Grünen Kreis gibt es weiter einen aktiven Corona-Fall. Somit hat sich nach Angaben des Landkreises im Vergleich zum Vortag nichts geändert. Seit Beginn der Pandemie haben sich im Kreis 219 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 216 gelten wieder als genesen.

Was Corona angeht, macht derweil in Merzig ein Gerücht die Runde: Demnach soll es in der Krippe des SOS-Kinderdorfes derzeit fünf Corona-Fälle unter den Mitarbeitern geben. Einrichtungsleiter Joachim Selzer dementiert dies aber entschieden. In der vergangenen Woche sei eine Mitarbeiterin getestet worden, nachdem sie Krankheitssymptome gezeigt habe. Der Test sei negativ ausgefallen. In dieser Woche hätten drei weitere Mitarbeiterinnen Krankheitssymptome wie Fieber gezeigt, zwei davon wurden ebenfalls auf Veranlassung der entsprechenden Ärzte auf das Coronavirus getestet. Die Ergebnisse stünden laut Selzer noch aus, die erkrankten Mitarbeiterinnen seien zu Hause.