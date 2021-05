Corona-Zahlen im Landkreis Merzig-Wadern : 20 weitere Corona-Infizierte gelten nun als genesen

Merzig-Wadern Im Grünen Kreis gab es am Dienstag vier neue Corona-Fälle zu verzeichnen. Der Inzidenzwert sinkt weiter.

Das Landratsamt hat am Dienstag vier weitere Infektionen mit dem Coronavirus registriert. Demnach haben sich zwei Bewohner der Kreisstadt Merzig sowie je einer aus den Gemeinden Mettlach und Weiskirchen angesteckt. Als genesen gelten derweil 20 weitere Menschen. Diese verteilen sich folgendermaßen auf die Kommunen: Sechs dieser Menschen leben in Wadern, fünf in Losheim am See, vier in Merzig, jeweils zwei in Beckingen und Weiskirchen sowie einer in Mettlach. Weitere Mutationen wurden nach Worten des Landkreises keine nachgewiesen.

Somit sind derzeit 110 Menschen aus dem Kreis Merzig-Wadern mit Corona infiziert. Laut Landratsamt leben 30 Betroffene in Losheim am See, 26 in Merzig, 22 in Wadern, 13 in Mettlach, neun in Weiskirchen, sechs in Perl und vier in Beckingen. In 97 Fällen liegt laut Landratsamt eine Mutation zugrunde – 90 Mal die britische Variante, siebenmal die südafrikanische.