Corona-Zahlen vom verlängerten Wochenende : Inzidenzzahlen im Kreis über Pfingsten gesunken

Merzig-Wadern Acht neue Corona-Infektionen wurden von Pfingstsamstag bis Pfingstmontag im Landkreis Merzig-Wadern registriert.

Das Landratsamt hat über das verlängerte Pfingstwochenende acht neue Corona-Infektionen für den Kreis Merzig-Wadern registriert. Am Samstag waren nach Mitteilung aus der Kreisverwaltung sechs neue Fälle bekannt geworden: Zwei Betroffene leben in der Kreisstadt Merzig, zwei Betroffene in der Gemeinde Mettlach, einer in der Gemeinde Beckingen und einer in der Gemeinde Losheim am See. Elf Personen gelten als geheilt: zwei aus Merzig, eine aus Wadern, eine aus Beckingen, zwei aus Perl, zwei aus Weiskirchen und drei aus der Gemeinde Losheim am See. Laut Landratsamt wurden fünf weitere Mutationen nachgewiesen: viermal die britische und ein Mal die südafrikanische Variante. Die 7-Tage-Inzidenz liegt nach Berechnungen des Kreises bei 50,21. Das Dashboard des Robert-Koch-Institutes (RKI) weist eine 7-Tage-Inzidenz von 60,1 auf.